Лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области состоится 4 марта

Торжественная церемония открытия состоится в 11:30 по адресу г. Городище, ул. Фабричная, 45А. В 12:00 часов будет дан старт эстафеты.

Планируется, что всего в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов старше 14 лет.

За награды будут бороться команды городских округов и муниципальных районов области. В зависимости от численности населения сборные команды будут разделены на три группы. Каждому участнику предстоит преодолеть этап, протяженностью 1000 м, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Команды муниципальных образований, которые попадут в тройку лидеров в каждой группе, будут награждены кубком и дипломом губернатора Пензенской области.

Команды-победители муниципальных образований в каждой группе, будут награждены переходящими кубками.

Зимняя эстафета по лыжным гонкам на призы главы региона пройдет на пензенской земле уже в двенадцатый раз.