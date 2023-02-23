Коллектив СК РФ по Пензенской области поздравил фронтовика с Днем защитника Отечества

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Михаил Георгиевич свою жизнь связал с военной службой. Участвовал в боях на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева, дошел до польской границы.

После окончания войны Михаил Георгиевич поступил в военно-транспортную академию на автомобильно-инженерный факультет. Занимал должности начальника службы полка, дивизии, отмечает пресс-служба СК региона.

В свои 98 лет ветеран активно интересуется событиями в мире, России и Пензенской области.

Сотрудники следственного управления от имени всего коллектива поздравили Михаила Георгиевича с праздником, вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, прекрасного настроения, внимания близких и родных людей, благополучия!