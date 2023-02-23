Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 февраля 2023 11:44

Коллектив СК РФ по Пензенской области поздравил фронтовика с Днем защитника Отечества

Сотрудники управления навестили ветерана Великой Отечественной войны Пахомова Михаила Георгиевича
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Михаил Георгиевич свою жизнь связал с военной службой. Участвовал в боях на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева, дошел до польской границы.

После окончания войны Михаил Георгиевич поступил в военно-транспортную академию на автомобильно-инженерный факультет. Занимал должности начальника службы полка, дивизии, отмечает пресс-служба СК региона.

В свои 98 лет ветеран активно интересуется событиями в мире, России и Пензенской области.

Сотрудники следственного управления от имени всего коллектива поздравили Михаила Георгиевича с праздником, вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, прекрасного настроения, внимания близких и родных людей, благополучия!