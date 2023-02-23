В Мордовии перед судом предстанет мужчина за незаконную рубку лесных насаждений

По информации пресс-службы Прокуратуры республики, обвиняемый в августе 2022 года при содействии иных работников, добросовестно заблуждавшихся по поводу законности действий обвиняемого, произвел незаконную рубку лесных насаждений на участках леса в ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество», которые отнесены к запретным полосам лесов, расположенных вдоль водных объектов.

Незаконная рубка лесных насаждений пресечена государственным участковым инспектором по охране леса ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество».

Действиями обвиняемого причинён имущественный ущерб Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия в особо крупном размере на общую сумму более 11 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.