В Пензе в микрорайоне Арбеково планируется отключение холодного водоснабжения

В связи с образовавшейся утечкой на трубопроводе диаметром 500 мм по улице Рахманинова, 14, где на сегодняшний день ведется строительство жилого МКД, администрация города согласовала на период с 8:00 2 марта до 8:00 3 марта проведение работ по отключению и переврезке трубопровода холодного водоснабжения на вновь смонтированный участок водопроводной сети

По информации пресс-службы администрации Пензы, в результате отключения будет прекращено ХВС по следующим адресам:

– проспект Строителей, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21;

– «Арбековский рынок»;

– улица Мусоргского, 26;

– улица Глазунова, 1, 3, 5, 7, 9;

– улица Рахманинова, 14 и 14А.

Администрация города держит на контроле проведение аварийных работ и последующее восстановление благоустройства.