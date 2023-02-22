Олег Мельниченко принял участие в мероприятии «Слава защитникам Отечества!»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Его участниками стали представители органов власти и силовых структур, общественных организаций Пензенской области, школьники и студенты.

Губернатор поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества.

– Этот праздник всегда был одним из самых главных в календаре праздничных дат. Где бы вы ни были, кем бы ни работали – желаю вам всегда ощущать себя защитниками Родины!». Губернатор напомнил, что ровно год назад на пензенскую землю прибыл первый эшелон с эвакуированными жителями Донбасса. – Сегодня представители западных стран откровенно говорят, что и не намеревались соблюдать Минские соглашения, в Донецке и Луганске собирались устроить геноцид местного населения.

В Послании Федеральному Собранию Президент четко расставил все акценты.

Стал понятен наш дальнейший курс внешней политики, ориентиры в политике внутренней».

«Пензенские бойцы достойно несут службу, наш долг - поддержать наших ребят, помогать их семьям. Поддержим наших бойцов, нашу армию, нашего Президента!

С наступающим Днем защитника Отечества», - подытожил губернатор.