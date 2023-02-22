В пензенском Кукольном доме покажут «Серую Шейку» по одноименной сказке Мамина-Сибиряка

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Спектакль расскажет историю молодой уточки по имени Серая Шейка. Из-за того, что Лиса подрала ей крыло, птица не смогла улететь вместе со всеми на юг и осталась зимовать в лесу. Там она нашла себе нового друга – трусливого Зайца, который предупредил Серую Шейку, что Лиса вряд ли остановиться только на крыле. Но от острых клыков птицу спасает старый Охотник.

Режиссером постановки выступает Владимир Бирюков. В спектакле задействованы Роман Петров, Ольга Шевченко, Ольга Шнитко и другие актеры.

Показы сказки состоятся 24, 25 и 26 февраля в 10:00 и 12:00.