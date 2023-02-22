Около 5000 выпускников из Пензенской области сдадут ЕГЭ по необязательным предметам в этом году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и ранее, самым популярным среди необязательных предметов для сдачи ЕГЭ в этом году снова стало обществознание – его выбрали 49% выпускников. В тройке лидеров также информатика и биология – их будут сдавать 24 и 22% ребят.

19% выпускников записались на сдачу ЕГЭ по физике и истории, 14% участников – по химии. 11% сдадут английский язык, 7% - литературу, 2,5% - географию.

Напомним, ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный период проведения ЕГЭ стартует 20 марта.