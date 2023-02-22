В Мордовии двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Это произошло в ходе сбыта 28-летним жителем Чамзинского района 80 патронов калибра 7,62 мм 64-летнему жителю Саранска.

Также была ликвидирована подпольная мастерская по модернизации и переделке оружия.

При проведении обысков по местам жительства обвиняемых оперативниками были обнаружены и изъяты переделанный из сигнального аналога «ВПО 927» карабин «СКС» и 86 патронов калибра 7,62 мм, а также оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия.

Вину в содеянном фигуранты не отрицают.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд.