Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 февраля 2023 6:28

В Мордовии двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия

В сентябре минувшего года оба были задержаны с поличным сотрудниками МВД РМ, регионального УФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Это произошло в ходе сбыта 28-летним жителем Чамзинского района 80 патронов калибра 7,62 мм 64-летнему жителю Саранска.

Также была ликвидирована подпольная мастерская по модернизации и переделке оружия.

При проведении обысков по местам жительства обвиняемых оперативниками были обнаружены и изъяты переделанный из сигнального аналога «ВПО 927» карабин «СКС» и 86 патронов калибра 7,62 мм, а также оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия.

Вину в содеянном фигуранты не отрицают.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд.