Пензенские общественники отправили гумпомощь бойцам в зону СВО

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Его сбор был организован Пензенской общественной организацией «Солдатская мать» совместно с Пензенским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в очередной партии гуманитарной помощи от пензенцев - два тепловизора, необходимые инструменты, медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, а также именные посылки.

К празднику учащиеся нескольких школ области подготовили для защитников рисунки, письма и открытки с поздравлениями, пожеланиями и теплыми словами поддержки.

«Поздравляем ребят с наступающим праздником, желаем крепкого здоровья и скорейшего возвращения с победой», - сказал руководитель ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Юрий Краснов.