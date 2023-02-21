Ольга Чистякова обратилась со словами благодарности к пензенским Защитникам Отечества

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В преддверии Дня Защитника Отечества со словами поздравления к мужчинам Пензенской области обратилась Ольга Чистякова, депутат Законодательного собрания, лидер местного отделения «Союза женщин России»:

«Дорогие мужчины! Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Для каждого россиянина этот праздник - особая дата, а в свете происходящих событий его значение увеличилось многократно.

Сегодня свой долг перед Отчизной выполняют тысячи бойцов, защищая нашу свободу, нашу жизнь, само существование нашей Родины. Наряду с ветеранами и профессиональными военными сегодня мы чествуем тех, кто оберегает от врага родную землю! Сколько их, тех, кто оставил дом, семью, и без тени сомнения отправился на передовую? Подвиг их- в наших сердцах навсегда!».

Общественница отметила и роль тех, кто приближает Победу в тылу:

«Наши мужчины встали плечом к плечу, чтобы поддержать солдат на передовой, помочь их женам и детям!».

Она поблагодарила воинов за честь и мужество, доблесть и отвагу, которые они ежедневно проявляют на поле боя и в тылу.

«Примите пожелания крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!», - сказала Ольга Чистякова.