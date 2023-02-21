Все преступления были совершены на территориях сел Большой Вьяс и Ягодное Лунинского района с 2019 по 2023 год. Все потерпевшие являются жителями Республики Мордовия. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Лунинский» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемого в совершении серии преступлений. Для выяснения всех обстоятельств случившегося 54-летний житель Лунинского района был доставлен в отдел полиции. Как отмечает пресс-служба регионального УМВД РФ, мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, преступления он совершал из-за трудного материального положения. Часть похищенного имущества злоумышленник сдал в ломбард, часть продал неизвестному мужчине в Пензе. Бензотриммер и бензопилу полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого в ходе обыска. Задержанный пояснил, чтобы скрыть следы своих преступлений он поджог три дома. В настоящее время в отношении него возбуждено и расследуется 17 уголовных дел. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенные преступления мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.