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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:42

Депутат Владимир Вдонин приобрел музыкальные инструменты и оборудование для Вадинской школы

Об этом парламентария попросили представители учреждения в ходе одного из приемов граждан
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области по промышленной политике Владимир Вдонин оказал содействие в приобретении музыкальных инструментов.

Во время приема граждан к депутату обратились педагоги средней школы Вадинска с просьбой помочь в приобретении музыкальных инструментов и микрофонов. Парламентарий оперативно отреагировал на просьбу и направил необходимые средства на покупку оборудования.

Педагоги поблагодарили Владимира Вдонина за регулярную помощь и неравнодушное отношение.