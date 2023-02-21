Депутат Владимир Вдонин приобрел музыкальные инструменты и оборудование для Вадинской школы

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области по промышленной политике Владимир Вдонин оказал содействие в приобретении музыкальных инструментов.

Во время приема граждан к депутату обратились педагоги средней школы Вадинска с просьбой помочь в приобретении музыкальных инструментов и микрофонов. Парламентарий оперативно отреагировал на просьбу и направил необходимые средства на покупку оборудования.

Педагоги поблагодарили Владимира Вдонина за регулярную помощь и неравнодушное отношение.