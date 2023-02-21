Масленичные гуляния пройдут по всей Пензенской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Наступила Масленичная неделя, а это значит, что в регионе снова организуют массовые народные гуляния. Они пройдут как в Пензе, так и в районах.

24 февраля Масленицу отметят в парк-отеле «Кленовая роща» в Спасском районе. Начало – в 11:00.

25 февраля гуляния пройдут в селе Радищево.

26 февраля на блины приглашает пензенский зоопарк. Начало праздника – в 11:00.

В этот же день в 11:30 гуляния начнутся в комплексе» Русская охота», а в 12:00 – в парке Белинского.

Отметят праздник и в Городе Спутнике: здесь гостей ждут в воскресение в 12:00.

26 февраля в 13:00 стартует Масленица в «Тарханах».

Проводите зиму весело!