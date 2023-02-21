В Пензе бойцы спецподразделения «Гром» победили в скоростной стрельбе по неподвижным мишеням

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В турнире приняли участие 135 сотрудников 39 команд городских и районных отделов полиции, специальных подразделений, отмечает пресс-служба УМВД региона.

Также на соревнованиях проверили свои скорость и меткость представители общества «Динамо» – сотрудники региональных управлений ФСБ, Росгвардии, ФСИН и ФССП.

По условиям соревнований, участники снаряжали один магазин восемью патронами. На выполнение упражнения им отводилось 20 секунд. За это время предстояло пробежать 20 метров и на огневом рубеже с расстояния 25 метров произвести восемь выстрелов по двум мишеням. Задача спортсменов – не только действовать максимально быстро, но и попасть точно в цель.

По итогам состязания первое место 1 группы заняли бойцы спецподразделения «Гром», второе место у команды УМВД России по городу Пензе, а третье - у команды МО МВД по ЗАТО городу Заречному.

Команды наградили памятными грамотами, дипломами, медалями и кубками.