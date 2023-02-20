В Пензе прошел мастер-класс для юных спортсменов из ДНР

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Мастер-класс по художественной гимнастике для юных спортсменов, прибывших в Пензенскую область из ДНР, прошел во Дворце спорта «Буртасы». После занятия гимнастки и легкоатлеты из ДНР вместе с пензенскими гимнастками стали участниками весёлых игр, творческих заданий и танцев.

«В Пензе созданы все необходимые условия для того, чтобы ребята комфортно жили и тренировались. Сегодня юные гимнастки смогли перенять опыт у Елизаветы Богацковой», – поделилась заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина. Тренировочные сборы спортсменов из ДНР проходят в Пензе с 13 по 26 февраля, отмечает пресс-служба министерства спорта региона.

Их организовали после обращения Благотворительного фонда «Спасая детство» в адрес губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Так юные спортсмены из ДНР получили возможность провести две недели без отрыва от тренировочного процесса, получить новый опыт и завести знакомства со сверстниками из Пензы. Спортсмены поселились в пункте временного размещения – Дворце спорта «Буртасы». Всего в составе делегации 54 спортсмена в возрасте от 11 до 19 лет: 25 легкоатлетов и 29 представительниц художественной гимнастики. Легкоатлеты тренируются во Дворце спорта «Рубин», а гимнастки – во Дворце спорта «Буртасы».