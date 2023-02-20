На мебельной фабрике в Кузнецке произошел пожар

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило вчера в 14:20. Пожарных на месте вызвал очевидец.

Огонь возник в производственном цеху здания фабрики общей площадью в 1700 квадратных метров. Приблизительно к 15 часов пожар удалось локализовать на площади в 1200 квадратных метров. Полностью потушить пламя сотрудники МЧС смогли сегодня в половине четвертого утра.

На месте работали 48 сотрудников ведомства и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.