Идеи для подарков мужчинам к 23 февраля от пензенской «Улыбки Радуги»

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Что подарить друзьям, коллегам по работе, родным и близким на 23 февраля? В преддверье мужского праздника ответ на это вопрос ищут представительницы прекрасной половины человечества. Всегда хочется подобрать что-то полезное, чтобы подарок пришелся по душе. Сеть магазинов «Улыбка радуги» облегчила задачу пензенским женщинам, предложив беспроигрышные варианты. Приводим топ-3 идей товаров, которые можно приобрести с приятной скидкой.

1. Парфюм.

В «Улыбке Радуги» большой выбор мужской парфюмерии. Здесь можно подобрать аромат модный молодежный аромат или старую проверенную классику. К празднику на всю линейку парфюма действует скидка 40%.

2. Наборы для душа.

Выбор огромный: есть готовые подарочные наборы от разных производителей, есть отдельные товары: мужские шампуни, гели для душа. Некоторые можно купить по акции: два по цене одного.

3. Все для бритья.

В «Улыбке радуги» можно найти товары популярных брендов и новинки, которые стоит попробовать. Пена, лосьон, бальзам после бритья – все это можно купить с существенной скидкой.

Весь ассортимент можно заказать через Интернет, скачав приложение «Улыбка радуги». Заказ отдадут в ближайшем к дому магазине, его соберут к определенному времени, которое укажет покупатель. Информацию о дополнительных акциях можно найти в официальной группе во «Вконтакте». Полный список адресов магазинов есть на сайте «Улыбки радуги».