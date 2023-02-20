В Пензенской области определен порядок работы медицинских организаций в праздничные дни

Специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объёме без перерыва и выходных дней. Изменения не коснутся работы службы «скорой».

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения обращает внимание на работу амбулаторно-поликлинического звена.

В муниципальных районах области в поликлинических отделениях участковых больниц медпомощь будет организована:

24 февраля 2023 года - в режиме работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8:00 до 14:00 часов для приёма пациентов, в том числе, по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и др.

В этот же день данные медицинские организации будут оказывать неотложную медпомощь на дому пациентам по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00 часов.

25 февраля - обозначенные медицинские организации работают по графику субботы.

23, 26 февраля и 8 марта - данные медицинские организации не работают.

В эти же дни, 23, 26 февраля и 8 марта, не будут работать женские консультации,

24 и 25 февраля данные структурные подразделения работают в своем обычном режиме по графику.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» работают все дни, без перерыва и выходных.

В период с 23 по 26 февраля, а также 8 марта 2023 года в поликлиниках данных лечебных учреждений, помимо работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8:00 до 14:00 часов и оказания медпомощи на дому, организован прием врачей специалистов, предварительная запись к которым уже была оформлена заранее.

То есть, все плановые приёмы состоятся.

Подробнее ознакомиться с графиком работы врачей можно на сайтах соответствующих медицинских организаций.

Что касается графика работы контакт-центров на базе единого телефонного номера «122», то данные структурные подразделения работают все дни в следующем режиме:

- цифра «2» - контакт-центр по обслуживанию взрослого населения Пензы,

- цифра «3» - контакт-центр по обслуживанию детского населения Пензы,

-цифра «4» - контакт-центр по обслуживанию жителей Пензенской области, работают ежедневно с 08:00 до 14:00 часов, в том числе, с 8:00 до 12:00 часов принимают вызовы для обслуживания на дому;

- цифра «5» - возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензенской области;

- цифра «6» - возможность узнать результаты ПЦР-тестирования – работают ежедневно с 8:00 до 14:00 часов.

Независимо от праздничного или выходного дня, вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться.

В 13 из 14 городских поликлиник взрослой сети работа пунктов вакцинации организована все дни.

С графиками работы пунктов вакцинации, организованных в медицинских организациях, можно ознакомиться на сайтах соответствующих медицинских организаций.

Минздрав области также напоминает жителям региона, что в каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций, можно обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, телефоны которых можно найти на сайтах или здесь.