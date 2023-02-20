Следователи СК Мордовии выясняют обстоятельства ДТП с гибелью матери и четверых детей

Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, управляя автомобилем марки «Лада Ларгус», женщина 1986 года рождения возле села Большие Ремезенки в Чамзинском районе при обгоне не справилась с управлением и на полосе встречного движения совершила столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос».

В результате ДТП женщина и следовавшие с ней в качестве пассажиров ее несовершеннолетние дети в возрасте 6, 10, 11 и 13 лет погибли на месте происшествия. Водитель большегруза доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Учитывая широкий резонанс происшествия, следователи регионального управления СК России для дальнейшего расследования инициировали перед прокурором вопрос о передаче уголовного дела из полиции в Чамзинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Республике Мордовия.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Следователи и следователи-криминалисты СК допрашивают свидетелей и очевидцев ДТП.