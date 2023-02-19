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НовостиОбщество19 февраля 2023 8:57

Социальные предприниматели из Пензы могут получить государственный грант до 500 тысяч

Центр инноваций социальной сферы 1 марта проведет бесплатный вебинар по мерам поддержки социальных предпринимателей в 2023 году
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы администрации Пензы, в рамках мероприятия участникам расскажут о категориях социального бизнеса, мерах поддержки социальных предпринимателей (бесплатная реклама, повышение квалификации, грантовая поддержка). Также в ходе вебинара слушателям подробно разъяснят условия участия в конкурсе грантов до 500 тысяч рублей, состоится беседа с социальными предпринимателями, ставшими получателями грантовой и иной государственной поддержки.

Для участия необходима предварительная регистрация. После заполнения формы Вам на электронный адрес будет выслана ссылка на подключение.

Дата проведения вебинара - 1 марта.

Начало в 14:00.