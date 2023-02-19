Социальные предприниматели из Пензы могут получить государственный грант до 500 тысяч

По информации пресс-службы администрации Пензы, в рамках мероприятия участникам расскажут о категориях социального бизнеса, мерах поддержки социальных предпринимателей (бесплатная реклама, повышение квалификации, грантовая поддержка). Также в ходе вебинара слушателям подробно разъяснят условия участия в конкурсе грантов до 500 тысяч рублей, состоится беседа с социальными предпринимателями, ставшими получателями грантовой и иной государственной поддержки.

Для участия необходима предварительная регистрация. После заполнения формы Вам на электронный адрес будет выслана ссылка на подключение.

Дата проведения вебинара - 1 марта.

Начало в 14:00.