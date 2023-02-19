УГИБДД МВД по Республике Мордовия информирует о графике работы в выходные и праздничные дни

Госавтоинспекция МВД по Республике Мордовия информирует о том, что в связи с предстоящими праздничными и выходными днями произошли изменения в графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, отмечает пресс-служба МВД РМ.

22 февраля прием граждан будет осуществляться с 08-30 часов до 17-00 часов.

23, 24 февраля 2023 года - выходные дни, прием граждан осуществляться не будет.

25 февраля прием граждан будет осуществляться с 08-30 часов до 16-45 часов.

Госавтоинспекция напоминает гражданам о том, что наиболее простой и удобный способ получить необходимые государственные услуги по линии Госавтоинспекции – это воспользоваться возможностями Единого портала государственных услуг.

Данный ресурс удобен в использовании и создан специально для людей, которые хотят сэкономить время при получении государственной услуги или необходимой информации.

Получение данных о штрафах, а также регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – эти действия можно спланировать на удобное для вас время, воспользовавшись возможностями Единого портала государственных услуг.