В Кузнецке хранившему на кухне полкило марихуаны мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, при проверке оперативной информации о незаконном обороте наркотиков во время обыска по месту проживания подозреваемого в кухонном гарнитуре в стеклянных банках было обнаружено измельченное вещество растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной массой 560 грамм.

Мужчина дал признательные показания. По его словам, наркосодержащие растения он сорвал осенью прошлого года, затем высушил и измельчил. Наркотики он хранил для личного употребления.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.