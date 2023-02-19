Пензенская областная офтальмологическая больница отмечает 110-летие

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Инициатива построить первую городскую больницу, которая обслуживала бы жителей губернского центра, принадлежала Общине сестер милосердия Красного Креста «Во имя св. Ольги». Курировала общину Императрица Александра Федоровна. Поэтому в строительстве больницы активное участие приняли особы царской семьи, супруга губернатора К.Х. Фон-Лилиефельд-Тоаль, видные представители дворянства, купечества города, простые горожане, отмечает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В 1924 году больнице было присвоено имя наркомздрава Николая Александровича Семашко.

«Больница всегда была школой передового медицинского опыта, здесь впервые в Пензе были внедрены наркозный аппарат, проведены первая ЭКГ, первое УЗИ исследование, первая лапороскопическая операция, - говорит нынешний главврач Пензенской областной офтальмологической больнице Рашид Галеев. - С 2006 года больница перепрофилирована и функционирует как Пензенская областная офтальмологическая больница».

Сейчас это крупный специализированный центр с высоким лечебным, научным потенциалом, лучшими кадрами, современным высокотехнологичным диагностическим и хирургическим оборудованием.

«Основной посыл в современной деятельности учреждения - не только внедрение новейших технологий, но и сохранение традиций, заложенных в начале прошлого века Обществом сестер милосердия, где ключевым словом является милосердие, бережное и душевное отношение к больному, оказание помощи не только делом, но и добрым словом», - отмечает Рашид Галеев.