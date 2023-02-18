Никита Кузин ставит «Денискины рассказы» на сцене пензенского драматического театра

Фото: пресс-служба Пензенского областного драматического театра

В пензенском драматическом театре идут репетиции постановки по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Режиссером спектакля выступает Никита Кузин: это будет первая его работа на большой сцене театра.

В инсценировку вошли около десятка рассказов Драгунского - те истории, которые созданы более 60 лет назад, но по-прежнему близки и понятны и детям, и взрослым. В спектакле задействованы Роман Романьков, Андрей Кулаев, Яна Дубровина и другие актеры театра.

Премьера «Денискиных рассказов» намечена на начало апреля. Вероятнее всего, датой первого показа станет 1 апреля - День смеха. На спектакль приглашаются дети вместе с родителями.