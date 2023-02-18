В Саранске полицейские установили подозреваемого в угоне иномарки

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

По его словам, иномарка была припаркована возле одного из домов по улице Терешковой, где мужчины встретились для обсуждения личных вопросов.

Во время возникшего конфликта с потерпевшим подозреваемый сел за руль его заведенного автомобиля и уехал в неизвестном направлении, отмечает пресс-служба МВД РМ.

В ходе проводимых мероприятий личность и местонахождение злоумышленника установили. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства, хулиганство, незаконное хранение оружия, изнасилование и мошенничество.

Органами дознания ОП №4 УМВД России по го Саранск в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.