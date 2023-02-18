Патриарх Кирилл провел встречу с Артемом Здуновым

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Глава Мордовии Артем Здунов поблагодарил Патриарха за поддержку работы с молодежью: за полгода в республике состоялись Форум православной молодежи, форум «Пересвет» для руководителей епархиальных молодежных отделов и Всероссийский хоровой фестиваль регентских отделений духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл и Артем Здунов также обсудили предпринимаемые в республике меры по укреплению семейных ценностей и противодействию абортам, направления работы с молодежью.

В рамках встречи также состоялась презентация проекта по повышению рождаемости и профилактике абортов «Здравствуй, мама!».