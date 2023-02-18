Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 февраля 2023 9:29

Патриарх Кирилл провел встречу с Артемом Здуновым

Стороны обсудили вопросы сохранения святынь Мордовии
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Глава Мордовии Артем Здунов поблагодарил Патриарха за поддержку работы с молодежью: за полгода в республике состоялись Форум православной молодежи, форум «Пересвет» для руководителей епархиальных молодежных отделов и Всероссийский хоровой фестиваль регентских отделений духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл и Артем Здунов также обсудили предпринимаемые в республике меры по укреплению семейных ценностей и противодействию абортам, направления работы с молодежью.

В рамках встречи также состоялась презентация проекта по повышению рождаемости и профилактике абортов «Здравствуй, мама!».