В Рузаевке водитель «Фольксваген Джетта» на встречной полосе врезался в «Форд Мондео»

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

По предварительным данным, не обеспечив контроля над скоростью транспортного средства, 27-летний водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «ФОРД МОНДЕО» под управлением 29-летнего водителя, отмечает пресс-служба МВД РМ.

В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир автомашины «ФОЛЬКСВАГЕН ДЖЕТТА» доставлялись в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ», оказана медицинская помощь, отпущены домой, назначено амбулаторное лечение. 17-летняя пассажирка ФОЛЬКСВАГЕНа госпитализирована в ГБУЗ РМ «ДРКБ» г. Саранск.

Водитель и 26-летняя пассажирка автомашины «ФОРД МОНДЕО» доставлялись в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ», оказана медицинская помощь, отпущены домой, назначено амбулаторное лечение.

В отношении виновника ДТП составлен административный протокол за управление т/с без полиса ОСАГО. По результатам освидетельствования водители транспортных средств трезвы.

На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – на проезжей части дороги имеется наледь, зимняя скользкость.