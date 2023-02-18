На 47-ой сессии Пензенской Думы внесены изменения в бюджет города

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В работе сессии 17 февраля приняли участие глава города Александр Басенко, его заместители, главы районных администраций города, руководители иных органов местного самоуправления, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

На рассмотрение депутатов был представлен проект внесения изменений в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

С докладом на сессии выступила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина. Она рассказала об увеличении доходной части бюджета в связи с безвозмездными поступлениями из бюджета Пензенской области.

«Корректировке подлежат и источники финансирования дефицита бюджета. В результате досрочного погашения коммерческих кредитов в 2022 году уменьшены объемы привлечения и погашения коммерческих кредитов в 2023 году. Кроме того, за счет изменения остатков увеличены расходы бюджета на сумму 627,6 млн рублей», – отметила Ольга Завьялкина.

Также в 2023 году на основании ходатайства Управления градостроительства и архитектуры предлагается выделить ассигнования в размере 4 млн 400 тысяч на продолжение капитального ремонта бани в Ахунах по улице Конструкторской.

В прошлом году на ремонт кровли было освоено 6 млн рублей из выделенных 10,5 млн рублей. Оставшиеся средства в этом году будут направлены на замену котла смешанного типа и внутреннюю частичную отделку помещений. Также планируется замена водопроводных сетей, ремонт парной и помывочной. Рассматривается вопрос об отделке входной группы и фасада.

Большинством голосов депутаты приняли положительное решение по этому вопросу. На сессии начальник городского управления транспорта и связи Артем Садовов сообщил, что в областном центре с 22 апреля стартует дачный сезон. Подвижной состав будет работать по 19 маршрутам.

На текущий год для обеспечения транспортных перевозок выделено свыше 41 млн рублей. Напомним, что за 2022 год было совершено 313 тысяч таких поездок.

Учитывая социальную значимость данного вида перевозок муниципалитетом принято решение сохранить стоимость проезда и провоза багажа на сезонных маршрутах по транспортным картам члена СНТ на уровне прежних лет:

1 пояс (от 10 до 15 км) – 30 рублей;

2 пояс (от 15 до 20 км) – 35 рублей;

3 пояс (от 20 до 25 км) – 40 рублей;

4 пояс (от 25 до 45 км) – 45 рублей.

Кроме того, для обеспечения качества перевозок по первым трем направлениям предусмотрено 50% низкопольных автобусов, по четвертому маршруту – 30%.

Особое внимание будет уделено обслуживанию в Анновском направлении, так как оно является одним из самых востребованных. Движение автобусов также будет соответствовать прежнему установленному расписанию.

На сессии депутаты городской Думы рассмотрели и другие вопросы.