Олег Мельниченко поручил привести госпрограммы в соответствие с законом о бюджете на 2023 год

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Рассматривая итоги реализации основных направлений деятельности за предыдущий период, в пятницу, 17 февраля, глава региона особо отметил приоритетность шести программ, объединённых блоком «Пензенская область – территория опережающего экономического роста».

«Развитию промышленного сектора в условиях внешнего давления необходимо ещё больше внимания, поскольку продукция этой отрасли – сегодня это уже не столько бизнес, сколько вопрос национальной безопасности, – сказал Олег Мельниченко. – Наш региональный результат, когда, несмотря на общий спад, мы сработали с плюсом – не только сохранили, но и прирастили объёмы и темпы развития индустриального блока экономики, свидетельствует о реально работающих у нас мерах госпомощи».

Как отмечает пресс-служба правительства региона, губернатор нацелил чётко проработать все финансовые параметры, необходимые для реализации госпрограмм в 2023 году. И до 1 апреля привести их в соответствие с законом о бюджете на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов.

Поставлена задача обеспечить достижение запланированных параметров реализации всех госпрограмм, уделив особое внимание контролю освоения предусмотренных на их осуществление бюджетных ассигнований.