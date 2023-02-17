Торжества, приуроченные к 360-летию Пензы, будут проходить с 9 по 12 июня

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как было отмечено, торжества пройдут под девизом «Пенза – город трудовой доблести». Напоминаем вам, в мае 2021 году Президент Владимир Путин подписан указ о присвоении нашего городу этого почетного звания.

Программа празднования будет насыщенной: для горожан организуют концерты, фестивали, конкурсы, квесты и многое другое.

Глава города Александр Басенко обратил внимание на то, что Пензу стоит подготовить к празднику, и поручил приступить к благоустройству общественных мест, как только позволит погода.