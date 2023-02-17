В Мордовии продолжаются поиски 60-летнего мужчины со шрамом на щеке

Фото предоставлено поисковым отрядом

Приметы пропавшего опубликовали в своих социальных сетях представители отряда «ЛизаАлерт». Сергей Салиевич Федотов проживает в селе Архангельское Голицыно Рузаевского района Мордовии.

Мужчина невысокого роста, худощавый, у него темные волосы и карие глаза. Имеет шрам на левой щеке. В день пропажи был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и синие ботинки.

Пропавший может нуждаться в медицинской помощи!

Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.