В Пензенской области обсудили благоустройство общественных пространств

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В 2023 году предполагается благоустройство общественных пространств в 15 районах Пензенской области.

Губернатор поставил задачу до конца февраля заключить все договоры с подрядными организациями, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Всего на средства федерального и регионального бюджета в этом году будет обустроено 59 общественных территорий.

Наибольшее число мероприятий запланировано в Башмаковском (14 объектов), Нижнеломовском (10 объектов), Наровчатском (6 объектов), Иссинском, Сердобском и Кузнецком (по 5 объектов в каждом), Земетчинском (4 объекта) и Вадинском (3 объекта) районах. Также по 2 объекта будет благоустроено в Сосновоборском и Лопатинском и по одному в Городищенском, Камешкирском, Пачелмском и Пензенском районах.

«До конца февраля все договоры с подрядными организациями должны быть заключены, чтобы работы начались в намеченные сроки», – поставил задачу губернатор Олег Мельниченко.