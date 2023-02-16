В Мордовии водитель автомобиля «Ниссан» столкнулся с двигавшемся впереди «Вольво»

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В результате ДТП травмы получили водитель «Ниссан Альмера», а также следовавшие с ним пассажиры: 50-ти и 28-летний мужчины, 47-летняя женщина и 17-летний подросток, которые доставлялись в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

В отношении водителя «Ниссан Альмера» составлен административный материал за управление т/с водителем, не вписанным в страховой полис ОСАГО, в отношении 32-летнего водителя автомашины «Вольво» составлено 2 административных материала за управление т/с водителем без страхового полиса ОСАГО.

Водители трезвы.