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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 13:41

В Мордовии водитель автомобиля «Ниссан» столкнулся с двигавшемся впереди «Вольво»

ДТП произошло 15 февраля в Зубово-Полянском районе на 435 км трассы М5 «Урал»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В результате ДТП травмы получили водитель «Ниссан Альмера», а также следовавшие с ним пассажиры: 50-ти и 28-летний мужчины, 47-летняя женщина и 17-летний подросток, которые доставлялись в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

В отношении водителя «Ниссан Альмера» составлен административный материал за управление т/с водителем, не вписанным в страховой полис ОСАГО, в отношении 32-летнего водителя автомашины «Вольво» составлено 2 административных материала за управление т/с водителем без страхового полиса ОСАГО.

Водители трезвы.