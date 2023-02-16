Более 300 патронов обнаружила служебно-розыскная собака в доме 59-летнего жителя Инсара

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП№ 9 ММО была получена оперативная информация о том, что подозреваемый может незаконно хранить боеприпасы. В результате проверки данный факт подтвердился.

В ходе обследования дома фигуранта пакет, в котором находились 319 патронов калибра 5,6 мм и 1 патрон 16 калибра помогла обнаружить полицейским служебно-розыскная собака, отмечает пресс-служба МВД РМ.

Со слов мужчины, в 2003 году он работал в Московской области. Боеприпасы нашел в одной из квартир г. Люберцы при вывозе старого мусора. Подозреваемый привез их домой, где хранил около 20 лет.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Свою вину он не отрицает.