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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 8:44

До пяти лет лишения свободы грозит пензенцу за поджог дома знакомого в селе Лесной Вьяс

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Лунинский» был установлен житель села Лесной Вьяс, 1968 года рождения, причастный к совершению преступления
Виктор ВИКТОРОВ

Полицейские выяснили, что данный мужчина в ночное время поджог дом своего знакомого пензенца 1983 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление из-за личной неприязни к гражданину, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.