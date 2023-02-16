До пяти лет лишения свободы грозит пензенцу за поджог дома знакомого в селе Лесной Вьяс

Полицейские выяснили, что данный мужчина в ночное время поджог дом своего знакомого пензенца 1983 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление из-за личной неприязни к гражданину, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.