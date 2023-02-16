Президент России поддержал инвестпроект по производству оптоволокна в Саранске

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров доложил о работе российской компании «Оптиковолоконные системы» из Саранска, являющейся единственным производителем оптоволокна для телекома на всем пространстве ЕАЭС.

«На этапе становления производства предприятие получило поддержку через Фонд развития промышленности. Это позволило увеличить производственные мощности до 4 млн км волокна в год, закрыть практически половину потребностей страны.

Инвестпроект АО «Оптиковолоконные системы» по расширению производства оптоволокна в РФ потребует вложения 20 млрд рублей, компания может получить субсидию в размере 25% от привлеченного под него кредита», - сказал вице-премьер.

По словам Дениса Мантурова, инвестпроект состоит из двух этапов. Планируется построить завод по выпуску заготовок - преформ для действующего производства. На втором этапе - при наличии соответствующего спроса, расширение мощности действующего производства до 10 млн км.

По информации Пресс-службы Главы Мордовии, Артём Здунов проинформировал Президента о том, что на сегодняшний день уже ведется проектирование завода, выделен земельный участок, проработаны вопросы обеспечения предприятия инфраструктурой.

Совместно с Минпромторгом ведется работа по созданию профильного центра исследований и разработок, чтобы использовались отечественные технологии.

Президент РФ поддержал реализацию проекта.