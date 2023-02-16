На улицах Пензы стало светлее

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Переход с ламповых на светодиодные установки улучшает качество освещения улично-дорожной сети, при этом сокращаются и расходы на электроэнергию.

По информации пресс-службы администрации Пензы, в рамках муниципального контракта на улицах Московской, Урицкого, Транспортной, Онежской, Лядова, Рахманинова, на Большом Сурском мосту, путепроводе на проспекте Строителей и других объектах на сегодняшний день установлено порядка 2350 единиц энергосберегающих установок.

Всего их до марта 2023 года на улицах Пензы появятся 5179.

Кроме того, в городских парках и скверах смонтировано 714 светодиодных светильников, а центральные улицы Пензы украшают 319 новых светодиодных консолей в цветах российского триколора.