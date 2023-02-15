В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту поджога железнодорожных путей

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Как рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело было возбуждено в отношении четырех жителей региона 2006, 2004 и 1998 годов рождения. В декабре прошлого года они совершили два поджога железнодорожных путей на территории региона.

Своими действиями молодые люди причинили ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Расследование продолжается.