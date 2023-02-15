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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:53

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту поджога железнодорожных путей

Инцидент произошел в декабре прошлого года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело было возбуждено в отношении четырех жителей региона 2006, 2004 и 1998 годов рождения. В декабре прошлого года они совершили два поджога железнодорожных путей на территории региона.

Своими действиями молодые люди причинили ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Расследование продолжается.