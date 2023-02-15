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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 8:19

В Пензенской области спилившему четыре сухостойных сосны пенсионеру грозит лишение свободы

Мужчина признался, что спилил сухие деревья бензопилой для того, чтобы топить печь в своем доме, после чего погрузил в свой трактор и уехал
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы регионального УМВД РФ, с заявлением о преступлении в дежурную часть ОМВД России по Наровчатскому району обратился сотрудник лесного хозяйства – местный житель 1991 года рождения.

Он пояснил, что с декабря по январь неизвестное лицо похитило с территории лесного участка 4 сухостойных дерева сосны стоимостью около 4 тысяч рублей.

Участковыми был установлен пенсионер 1949 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.