В Пензе 38 бойцов студенческих отрядов сдали кровь в рамках донорской акции в Доме молодежи

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Донорская акция «Сдавая кровь, твори добро» прошла в преддверии Дня Российских студенческих отрядов.

«Бойцы регионального отделения РСО принимают активное участие в донорских акциях на протяжении последних нескольких лет, - рассказала главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

В этот день кровь сдали 38 бойцов студенческих отрядов. Заготовлено более 17 литров цельной донорской крови. Вся она будет разделена на эритроцитосодержащие компоненты и плазму, тщательно обследована на наличие гемотрансмиссивных инфекций. Только после тщательного обследования кровь попадёт в лечебные учреждения и будет перелита пациентам.