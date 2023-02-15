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НовостиОбщество15 февраля 2023 5:26

В Пензе 38 бойцов студенческих отрядов сдали кровь в рамках донорской акции в Доме молодежи

Ее организаторами 14 февраля стали Служба крови Пензенской области и региональное отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Донорская акция «Сдавая кровь, твори добро» прошла в преддверии Дня Российских студенческих отрядов.

«Бойцы регионального отделения РСО принимают активное участие в донорских акциях на протяжении последних нескольких лет, - рассказала главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

В этот день кровь сдали 38 бойцов студенческих отрядов. Заготовлено более 17 литров цельной донорской крови. Вся она будет разделена на эритроцитосодержащие компоненты и плазму, тщательно обследована на наличие гемотрансмиссивных инфекций. Только после тщательного обследования кровь попадёт в лечебные учреждения и будет перелита пациентам.