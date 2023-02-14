В Пензе наградили участников СВО

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Пензенские военнослужащие Анатолий Голиков и Антон Колосков получили медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени соответственно.

Участник добровольческого отряда «Барс» Олег Сафронов награжден медалью «За боевые заслуги».

Кроме того, благодарственным письмом командира войсковой части отмечены родители военнослужащего Романа Данилова.

Благодарность участникам специальной военной операции выразил первый заместитель главы администрации города Пензы Олег Денисов:

- Уверен, что раз победа будет за нами. Огромное спасибо ребятам, находящимся на передовой, а их родителям низкий поклон за воспитание настоящих патриотов.

Также в зале присутствовали семья ефрейтора Фаррухджона Неъматова, погибшего при исполнении воинского долга в октябре прошлого года. Военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества. Память павшего почтили минутой молчания.