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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 13:14

В Пензе суд оставил в силе приговор водителю, переехавшему на автомобиле пятилетнего мальчика

В августе прошлого года после выезда с автомойки мужчина на «TOYOTA LAND CRUISER 150» совершил наезд передним и задним левыми колесами на находившегося там с отцом ребенка 2017 года рождения, сидевшего на дорожном покрытии
Виктор ВИКТОРОВ

Вину водитель признал, добровольно выплатил потерпевшему 300 тыс. рублей в возмещение морального вреда.

Приговором Ленинского районного суда 51-летний мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В соответствии с позицией гособвинителя, с учетом оказания помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольной частичной компенсации морального вреда, а также состояния здоровья матери подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

В пользу законного представителя потерпевшего – матери малолетнего, суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб.

Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, посчитав его слишком суровым.

В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора, с учетом данных о личности осужденного, суд апелляционной инстанции посчитал назначенное осужденному наказание справедливым.

Приговор суда оставлен без изменений.