Пензенцев приглашают принять участие в семинарах, проводимых налоговыми инспекциями региона

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области приглашает налогоплательщиков принять участие в семинарах, проводимых Инспекциями ФНС России по Пензенской области в формате вебинара.

Главной темой мероприятия будет внедрение института Единого налогового счета налогоплательщика. Кроме того, сотрудники налоговых органов расскажут об упрощенном порядке получения имущественного и инвестиционного налоговых вычетов по НДФЛ, проинформируют о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов).

Семинары пройдут в следующих инспекциях региона:

- ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы проведет семинар 15 февраля 2023 года, начало в 10.00. Зарегистрироваться для входа на площадку участников можно по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/2debcc49-95a9-4805-b258-af13d40d0d51.

- ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы проведет семинар 21 февраля 2023 года, начало в 11.00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке:https://w.sbis.ru/webinar/5834_210223.

- ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы проведет семинар 21 февраля 2023 года, начало в 14.00. Принять участие в мероприятии можно, зарегистрировавшись по ссылке для входа на площадку участников вебинара: https://w.sbis.ru/webinar/c3c3f268-a67f-4783-92f2-ed52682cf3f4.

- ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы проведет семинар 21 февраля 2023 года, начало в 14.00. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/f26756ee-9e76-4cf9-b53b-c2eaf3212b6e.

Ознакомиться с графиком семинаров, проводимых налоговыми органами Пензенской области, можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков».

УФНС России по Пензенской области информирует, что все вебинары проводятся бесплатно и доступны для всех категорий налогоплательщиков, как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц.