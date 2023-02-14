Олег Мельниченко находится с рабочим визитом в Пологовском районе Запорожья

Напоминаем вам, что в прошлом году наш регион взял шефство над Пологовским районам. На место сразу же выехала рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев. С того момента представители Сурского края ведут упорную работу по восстановлению разрушенной инфраструктуры района.

Сегодня на место прибыл губернатор Олег Мельниченко. Вместе с рабочей группой глава региона посетил школу, которая была восстановлена пензенцами.

«Работает столовая, учебный процесс идет, дети получают знания. Посетил и здание, куда переехала военно-гражданская администрация Пологовского района, после того как враги разбомбили прежнее. Работать приходится в очень непростых условиях, но по-другому никак, жизнь на потом отложить невозможно. Наметили перспективы развития Пологовского района на ближайшие годы. Будем работать, будем жить!», - отметил губернатор в своих социальных сетях.