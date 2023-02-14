Артезианская вода из Пензенской области поможет укрепить репродуктивное здоровье женщин

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Вместе с тем, количество воды в клетках организма напрямую влияет на состояние нервной и гормональной системы, что непосредственно сказывается на репродуктивном здоровье.

Часто недостаток жидкости отражается на состоянии слизистой в шейке матки, что становится препятствием к долгожданной беременности.

Кроме того, мозг воспринимает обезвоживание как угрозу и переходит в режим самосохранения. Необходимая влага перераспределяется на обеспечение более жизненно важных систем, а задача по продолжению рода уходит на второй план.

Вода играет важную роль в сохранении женской красоты. Кожа, ногти, волосы, суставы – их состояние напрямую зависят от количества и качества жидкости, которую мы употребляем. В режиме дефицита организм будет запасать воду, поэтому женщина может прибавить в весе. Попытки скинуть лишние килограммы окажутся тщетными, если не восстановить водный баланс.

Что делать, если возникли проблемы с зачатием?

Эксперты рекомендуют в первую очередь наладить питьевой режим. Необходимо придерживаться рекомендаций ВОЗ: 30-40 мл воды на один кг веса, то есть около 2,5 литров при весе в 70 кг. Пить лучше маленькими глотками и часто.

Большое значение имеет качество воды. В Пензенской области есть артезианский источник «Ключ здоровья». Именно такую воду советуют пить для восстановления женского здоровья.

Скважина располагается в селе Большая Валяевка Пензенского района в экологически чистом районе. Водоносный пласт залегает на глубине 180 метров – попадание загрязнений с поверхностных слоев почвы в этом случае исключено. Еще одно преимущество в том, что для очистки этой воды не используются хлорсодержащие препараты, так как она уже очищена природой и насыщена необходимыми микроэлементами.

Пензенцы могут заказать живую воду, не выходя из дома, через сервис "Торнадо", либо самостоятельно в киоске рядом с домом.