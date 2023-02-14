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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:31

102 единицы спецтехники убирают снег на трассах в Пензенской области

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ФКУ «Поволжуправтодор» перешли на усиленный режим работы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

Сейчас 46 машин убирают снег на трассе М-5, 27 - на трассе Р-158, еще 20 единиц спецтехники направлены на дорогу Р-208 и 9 единиц - на Р-207.

За ночь коммунальные службы потратили на обработку более 1500 тонн противогололедной смеси. Благодаря этому движение на трассах продолжается в штатном режиме.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге водители могут позвонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор» 8 (8412) 55-11-04, 8-929-769-49-19.