102 единицы спецтехники убирают снег на трассах в Пензенской области

Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

Сейчас 46 машин убирают снег на трассе М-5, 27 - на трассе Р-158, еще 20 единиц спецтехники направлены на дорогу Р-208 и 9 единиц - на Р-207.

За ночь коммунальные службы потратили на обработку более 1500 тонн противогололедной смеси. Благодаря этому движение на трассах продолжается в штатном режиме.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге водители могут позвонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор» 8 (8412) 55-11-04, 8-929-769-49-19.