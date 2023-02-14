В Пензе впервые состоится региональный чемпионат по робототехнике

Фото предоставлено организаторами соревнований

Соревнования подобного уровня проводятся в нашем регионе впервые. Как рассказала директор школы интерактивного развития «ТриКита», выступающей организатором турнира, Екатерина Волокитина, цель мероприятия – популяризация образовательной робототехники.

- Участие в региональном чемпионате «First Robotics Championship» смогут принять учреждения дошкольного и школьного образования, а также центры допобразования Пензенской области, - отметила она.

Каждый год тематика соревнований разная - она отражает актуальную мировую научно-технологическую проблему: от защиты океанов до помощи пожилым людям. В этом году тема соревнований носит название «Энергозаряд». Все победители регионального тура будут включены в государственный информационный ресурс образовательного фонда «Талант и успех».

Чемпионат состоится 26 февраля в областной библиотеке им. Лермонтова. Участие в нем примут 120 человек в составе 19 команд.