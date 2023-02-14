Полиция задержала жителя Энгельса, укравшего шубу в Пензе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пензе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Саратовской области. В середине января этого года мужчина украл шубу у индивидуальной предпринимательницы, занимающейся продажей меховых изделий. Пропажу женщина обнаружила 16 января во время инвентаризации.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчины был задержан. На допросе он пояснил, что увидел вывеску с информацией о продаже меховых изделий во время прогулки по Пензе. Он зашел в торговый зал, стащил одну из шуб с витрины и вынес под своей одеждой.

Украденное он продал неизвестному мужчине в Энгельсе за 15 тысяч рублей, а деньги потратил на свои нужды. Также удалось установить причастность задержанного к аналогичной краже в Железнодорожном районе Пензы.