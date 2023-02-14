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НовостиСпорт14 февраля 2023 5:29

В Саранске состоялась встреча Главы Республики Мордовия с руководством Союза биатлонистов России

В Доме Республики 13 февраля обсуждались перспективы развития биатлона в Мордовии
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба Главы Мордовии, с вице-президентом Союза биатлонистов России по детско-юношескому спорту Анной Богалий и вице-президентом Союза, главным тренером сборной России по биатлону Павлом Ростовцевым Артем Здунов обсудил перспективы развития биатлона в Мордовии.

Во встрече также приняли участие министр спорта Мордовии Александр Савилов и член исполкома Союза биатлонистов России, директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Сергей Девяткин.