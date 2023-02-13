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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 17:29

В Пензенской области при пожаре в селе Средняя Елюзань погиб хозяин дома

Следователи СК региона устанавливают причины возгорания в доме на улице Прогонной около полуночи 12 февраля и смерти одиноко проживавшего мужчины 1945 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечает пресс-служба регионального СК. Очаг возгорания находился в месте расположения печи, оснащенной газовой горелкой.

Проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам будет принято процессуальное решение.