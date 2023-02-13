В Пензенской области при пожаре в селе Средняя Елюзань погиб хозяин дома

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечает пресс-служба регионального СК. Очаг возгорания находился в месте расположения печи, оснащенной газовой горелкой.

Проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам будет принято процессуальное решение.